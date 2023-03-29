Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "РФ не исключает возможность опрокидывания Киевом диверсантов в Беларусь для свержения руководства республики. Белорусские силовики должны учитывать риски и давать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника".

Фейк: Комментируя резолюцию о признании Францией Голодомора в Украине геноцидом, посольство РФ во Франции заявило: "Понятие "голодомора" является политико-идеологическим конструктом, который придумали украинские ультранационалистические и русофобские силы с целью очернения РФ".

Манипуляция: "Устойчивый мир в Украине возможен в случае прекращения боевых действий украинскими военными и снабжения Западом оружия. Необходим нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус Украины, а также признание новых территорий. РФ не потерпит существование на своих границах антироссийского государства", - заявил заместитель главы МИД РФ М. Галузин.

Россияне также распространяли сетью информацию, будто ООН признала, что Украина дискриминирует православную церковь. Это также фейк