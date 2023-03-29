Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 29 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 марта россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "РФ не исключает возможность опрокидывания Киевом диверсантов в Беларусь для свержения руководства республики. Белорусские силовики должны учитывать риски и давать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника".
Фейк: Комментируя резолюцию о признании Францией Голодомора в Украине геноцидом, посольство РФ во Франции заявило: "Понятие "голодомора" является политико-идеологическим конструктом, который придумали украинские ультранационалистические и русофобские силы с целью очернения РФ".
Манипуляция: "Устойчивый мир в Украине возможен в случае прекращения боевых действий украинскими военными и снабжения Западом оружия. Необходим нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус Украины, а также признание новых территорий. РФ не потерпит существование на своих границах антироссийского государства", - заявил заместитель главы МИД РФ М. Галузин.
Россияне также распространяли сетью информацию, будто ООН признала, что Украина дискриминирует православную церковь. Это также фейк
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное