Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 29 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров сообщил, что "Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия", а также отметил желание РФ по поводу "дальнейшей работы по снижению угроз продовольственного кризиса".



Дезинформация: Депутат российского совета федераций В.Джабаров заявил: "блокада Литвой Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией". В то же время последний добавил, что "мы [Россия] должны защищать свою территорию".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "из перехваченных радиопереговоров украинских националистов и иностранных наемников установлено, что боевики при подходе ВС РФ и [незаконных вооруженных] формирований ТОТ Донецкой области к г.Авдеевка, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацами годы [Второй мировой] войны, намерены полностью уничтожить город".

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