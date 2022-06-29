English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 июня

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 июня

29 июня, 2022 среда
22:48
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 29 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров сообщил, что "Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия", а также отметил желание РФ по поводу "дальнейшей работы по снижению угроз продовольственного кризиса".

Дезинформация: Депутат российского совета федераций В.Джабаров заявил: "блокада Литвой Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией". В то же время последний добавил, что "мы [Россия] должны защищать свою территорию".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "из перехваченных радиопереговоров украинских националистов и иностранных наемников установлено, что боевики при подходе ВС РФ и [незаконных вооруженных] формирований ТОТ Донецкой области к г.Авдеевка, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацами годы [Второй мировой] войны, намерены полностью уничтожить город".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
фейк
Читайте также:
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
28 июня, 2022 вторник
HIMARS дарят рашистам фестивали огня. Колонка Сергея Згурца
Роман Безсмертний
28 июня, 2022 вторник
Лукашенко не контролирует собственное войско, - дипломат Бессмертный
Джо Байден
28 июня, 2022 вторник
США не допустят распада Российской Федерации, – нардеп Чернев
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.35
    Покупка 34.35
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
23:37
Никаких отношений между Украиной и Сирией больше не будет, - Зеленский
23:28
Украина получила от США грант в $1,3 млрд
23:11
Зеленский: Сегодняшний удар по Николаеву доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на РФ недостаточно
23:04
"Динамо" неожиданно проиграло "Лозанне" в благотворительном матче
23:02
"НАТО, останови российский геноцид в Украине": во время акции в Мадриде членов Альянса призвали предоставить оружие Украине
22:18
Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, готовим вторую партию – Порошенко
22:09
Аналитика
Сергей Згурец
Новая стратегия НАТО должна включать в себя усиление Украины, ведь мы берем на себя весь удар России. Колонка Сергея Згурца
21:57
Экс-тренер "Шахтера" возглавил французский "Лилль"
21:55
"Мир и известные люди продолжают нас поддерживать". Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном
21:44
Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, - эксперт
21:40
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: Украина – флагман борьбы за демократический путь. Как не потерять поддержку международного сообщества?
21:39
Ухудшилось здоровье: каким образом военнослужащему уволится со службы
21:35
Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины
21:32
Педро Санчес
Премьер-министр Испании признал, что НАТО был "наивным" в отношении России
21:23
Укрзализныця
В Укрзализныце сообщили, будут ли повышать цены на билеты
21:18
Алексей Резников
Нам нужно больше оружия. Альтернативы нет, - Резников
21:15
Борис Джонсон
"Очень удивлюсь, если Путин появится там лично", - Джонсон об участии президента РФ в саммите G20
20:59
Правительство предлагает ввести санкции против Александра Маслякова и КВН
20:46
Арахамия обсудил с миллиардером Брэнсоном строительство новой "Мрии"
20:45
Олег Татаров
Татаров пытался сорвать кандидатство Украины в ЕС, - Шабунин
20:35
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать Путину послание от Зеленского
20:29
Волонтер Притула обсудил с министром обороны варианты распределения средств, собранных на "Народный Байрактар". Украина получила их бесплатно
20:21
Эксклюзив
Мы должны бок о бок с партнерами реагировать на вызовы Китая, - генсек НАТО Йенс Столтенберг
20:07
Улицы Азовстали, Волновахи и Морской Пехоты: в Днепре дерусифицировали более 20 топонимов
20:04
ЕС не против транзита товаров РФ в Калининград, если на это согласится Литва, - Reuters
19:49
Эксклюзив
Россияне дали людям возможность уезжать из Мариуполя. Сопротивление оккупантам растет, - советник мэра Андрющенко
19:46
Усик: Российская Федерация бомбит мою страну
19:41
Порошенко о решении саммита НАТО: после Стокгольма и Хельсинки следующим должен быть Киев
19:35
ЕСПЧ принял иск Украины против России по поводу военных преступлений
19:33
Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии
19:27
Обновлено
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
19:12
Оккупантов, отказывающихся повторно участвовать в войне, привлекают к уголовной ответственности
19:10
Великобритания выделит Грузии 5 млн фунтов на борьбу с российскими кибератаками
19:10
На фото президент Украины
Зеленский: Украина договорилась о безвизовом режиме с Индонезией
19:04
Под Киевом разрушен мост через Ирпень: погиб человек, еще двое ранены, движение транспорта невозможно
18:50
Россия обстреляла Харьков и пригород из танков, минометов и реактивной артиллерии
18:47
Эксклюзив
Закон о недоверии приняли для увольнения Денисовой с должности омбудсмена, - директор Украинского Хельсинкского союза Павличенко
18:42
Норвегия отказалась пропускать российские грузы на остров Шпицберген, РФ ответила угрозами
18:40
Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ
18:38
В Беларуси изучают возможность проведения мобилизации, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV