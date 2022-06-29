Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 29 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров сообщил, что "Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия", а также отметил желание РФ по поводу "дальнейшей работы по снижению угроз продовольственного кризиса".
Дезинформация: Депутат российского совета федераций В.Джабаров заявил: "блокада Литвой Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией". В то же время последний добавил, что "мы [Россия] должны защищать свою территорию".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "из перехваченных радиопереговоров украинских националистов и иностранных наемников установлено, что боевики при подходе ВС РФ и [незаконных вооруженных] формирований ТОТ Донецкой области к г.Авдеевка, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацами годы [Второй мировой] войны, намерены полностью уничтожить город".
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