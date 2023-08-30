Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Спикер Путина Д. Песков заявил: "Киев делает все возможное и невозможное, чтобы глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой".
Фейк: Пророссийский TG-канал "Резидент" пишет: "За осень должны призвать в ряды ВСУ 200 тыс. украинцев, а за зимой-весной еще 300 тыс. человек".
Манипуляция: "Это не секрет. Поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами", - пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова прокомментировала слова Михаила Подоляка, что страны-партнеры поддерживают Киев относительно "уничтожения всего российского на оккупированных территориях", в том числе ударов по Крыму.
- 25 августа на ютубе транслировалась фейковая реклама по поводу высоких потерь украинских военных в войне против российских террористов.
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