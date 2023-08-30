Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Спикер Путина Д. Песков заявил: "Киев делает все возможное и невозможное, чтобы глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой".

Фейк: Пророссийский TG-канал "Резидент" пишет: "За осень должны призвать в ряды ВСУ 200 тыс. украинцев, а за зимой-весной еще 300 тыс. человек".

Манипуляция: "Это не секрет. Поэтому мы и называем подобную политику русофобией, а ее западных идеологов — недружественными режимами", - пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова прокомментировала слова Михаила Подоляка, что страны-партнеры поддерживают Киев относительно "уничтожения всего российского на оккупированных территориях", в том числе ударов по Крыму.