Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 29 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Пропагандисты РФ тиражируют информацию о том, что "на Западе хорошо понимают, что Украина как страны больше не существует, и там видят ее будущее по принципу отдельных оккупационных секторов".



Фейк: Минобороны РФ заявили, что "в Святогорске Донецкой области боевики националистических батальонов разместили артиллерию на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры, а гражданские лица содержатся в качестве "живого щита".



Дезинформация: Минобороны РФ сообщили, что "вблизи водозабора в н.п. Пискуновка ВСУ развернули артиллерийскую батарею для провоцирования ответного огня со стороны россии по водозабору, для его уничтожения и лишения водоснабжения более 15 тыс. человек".





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