Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 29 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пропагандисты РФ тиражируют информацию о том, что "на Западе хорошо понимают, что Украина как страны больше не существует, и там видят ее будущее по принципу отдельных оккупационных секторов".
Фейк: Минобороны РФ заявили, что "в Святогорске Донецкой области боевики националистических батальонов разместили артиллерию на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры, а гражданские лица содержатся в качестве "живого щита".
Дезинформация: Минобороны РФ сообщили, что "вблизи водозабора в н.п. Пискуновка ВСУ развернули артиллерийскую батарею для провоцирования ответного огня со стороны россии по водозабору, для его уничтожения и лишения водоснабжения более 15 тыс. человек".
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