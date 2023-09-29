Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Пророссийский телеграмм-канал "Женщина с косой" пишет: "Меседж, что вагнеровцы возвращаются в Бахмут, запущенный с той целью, чтобы оправдать неудачу с его возвращением, которую обещал Зеленский партнерам еще весной".
Манипуляция: Телеграмм-канал "Осташко! Важное" со ссылкой на главу Государственной миграционной службы Украины Наталию Науменко сообщил: "Киев просит европейских партнеров не разрабатывать программы для интеграции украинских беженцев. Власть рассчитывает на возвращение своих граждан на Родину".
Дезинформация: Корреспондент пропагандистского RT М. Газдиев заявил: "Россия не является аудиторией для посылки, что Abrams спасут ситуацию, что это какое-то чудо-оружие. Это для западных налогоплательщиков, различных лоббистских фондов, продвигающих помощь Украине, и это для украинцев, чтобы они меньше печалились. Чтобы была надежда на победу на поле боя, что десятки тысяч жертв, которые принесут, как-то будут оправданы".
- Подконтрольные Кремлю пропагандистские паблики распространили фейк, что украинское подразделение "Азов" якобы проводило "сатанинский обряд".
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