Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Пророссийский телеграмм-канал "Женщина с косой" пишет: "Меседж, что вагнеровцы возвращаются в Бахмут, запущенный с той целью, чтобы оправдать неудачу с его возвращением, которую обещал Зеленский партнерам еще весной".

Манипуляция: Телеграмм-канал "Осташко! Важное" со ссылкой на главу Государственной миграционной службы Украины Наталию Науменко сообщил: "Киев просит европейских партнеров не разрабатывать программы для интеграции украинских беженцев. Власть рассчитывает на возвращение своих граждан на Родину".

Дезинформация: Корреспондент пропагандистского RT М. Газдиев заявил: "Россия не является аудиторией для посылки, что Abrams спасут ситуацию, что это какое-то чудо-оружие. Это для западных налогоплательщиков, различных лоббистских фондов, продвигающих помощь Украине, и это для украинцев, чтобы они меньше печалились. Чтобы была надежда на победу на поле боя, что десятки тысяч жертв, которые принесут, как-то будут оправданы".