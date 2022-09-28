Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Во время заседания Совбеза ООН постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: "референдумы [на ВОТ Украины] состоялись при полной прозрачности и с соблюдением всех избирательных норм… это неоспоримый факт, сколько бы киевский режим и его покровители ни пытались утверждать обратное".

Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил, что "территория [Донецкой области] в ее конституционных пределах будет освобождена, [Донецкая область] в составе РФ перейдет в новую фазу ведения боевых действий... а на линии столкновения на Донбассе становится все больше инструкторов НАТО, возглавляющих подразделения ВСУ".

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "все заинтересованы, чтобы зерновое соглашение работало, но нужно выполнять его первоначальную цель – поставки в беднейшие страны… искусственные ограничения на экспорт российских удобрений должны быть сняты и исходить из условий зерновой сделки".

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