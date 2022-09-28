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Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября

28 сентября, 2022 среда
22:15
война с Россией Песков

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Во время заседания Совбеза ООН постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: "референдумы [на ВОТ Украины] состоялись при полной прозрачности и с соблюдением всех избирательных норм… это неоспоримый факт, сколько бы киевский режим и его покровители ни пытались утверждать обратное".

Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил, что "территория [Донецкой области] в ее конституционных пределах будет освобождена, [Донецкая область] в составе РФ перейдет в новую фазу ведения боевых действий... а на линии столкновения на Донбассе становится все больше инструкторов НАТО, возглавляющих подразделения ВСУ".

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "все заинтересованы, чтобы зерновое соглашение работало, но нужно выполнять его первоначальную цель – поставки в беднейшие страны… искусственные ограничения на экспорт российских удобрений должны быть сняты и исходить из условий зерновой сделки".

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