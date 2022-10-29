Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 октября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские медиа сообщили, что Польша хочет захватить часть Украины и поэтому строит энергомост от Хмельницкой АЭС до Жешува: "В рамках реинтеграции "исторических" земель поляки работают над взятием под контроль энергетической инфраструктуры Украины. В Варшаве считают, что это позволит усилить влияние и поможет закрепить за собой право на территории".
Дезинформация: Представитель МИД РФ К. Воронцов заявил, что "США и их единомышленники пытаются отвлечь внимание международного сообщества от своих военных приготовлений в космосе путем внешнеполитических акций".
Фейк: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил, что Россия получила "документы" о распространении опасных инфекций из-за птиц и насекомых: "во время укуса комары инфицируют людей… зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять задачи… поэтому заболевание может быть более ценным военным инструментом".
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