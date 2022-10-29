Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 октября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские медиа сообщили, что Польша хочет захватить часть Украины и поэтому строит энергомост от Хмельницкой АЭС до Жешува: "В рамках реинтеграции "исторических" земель поляки работают над взятием под контроль энергетической инфраструктуры Украины. В Варшаве считают, что это позволит усилить влияние и поможет закрепить за собой право на территории".

Дезинформация: Представитель МИД РФ К. Воронцов заявил, что "США и их единомышленники пытаются отвлечь внимание международного сообщества от своих военных приготовлений в космосе путем внешнеполитических акций".

Фейк: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил, что Россия получила "документы" о распространении опасных инфекций из-за птиц и насекомых: "во время укуса комары инфицируют людей… зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять задачи… поэтому заболевание может быть более ценным военным инструментом".

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