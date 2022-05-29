Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 мая россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Посол РФ в США А.Антонов заявил, что "снабжение реактивных систем залпового огня Украине может эскалировать конфликт, поскольку есть риск, что такие системы разместят вблизи российских границ, и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам".

Манипуляция: В. Путин заявил Э.Макрону и А.Шольцу, что трудности со снабжением продовольствием – это следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций. "Напряженность на продовольственном рынке может решить поставки из РФ, но для этого, конечно, следует отменить санкции".



Дезинформация: В СМИ РФ сообщили, что "в Украине американские биотехнологи и фармацевты активно восстанавливали штамм натуральной оспы. При этом американские инструкторы обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы".

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