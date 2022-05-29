Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Посол РФ в США А.Антонов заявил, что "снабжение реактивных систем залпового огня Украине может эскалировать конфликт, поскольку есть риск, что такие системы разместят вблизи российских границ, и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам".
Манипуляция: В. Путин заявил Э.Макрону и А.Шольцу, что трудности со снабжением продовольствием – это следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций. "Напряженность на продовольственном рынке может решить поставки из РФ, но для этого, конечно, следует отменить санкции".
Дезинформация: В СМИ РФ сообщили, что "в Украине американские биотехнологи и фармацевты активно восстанавливали штамм натуральной оспы. При этом американские инструкторы обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы".
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