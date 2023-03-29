Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 28 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 марта россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Цитируя бывшего главнокомандующего ВСУ В. Муженко, СМИ РФ сообщили, что "Россия возьмет большую часть Украины до 2025 года, если только какие-то политические договоренности не прервут этот процесс".
Фейк: "Украинское руководство демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в частности с применением силы. … РФ будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности", – заявил глава МИД РФ С. Лавров.
Дезинформация: Секретарь российского Совбеза Патрушев заявил, что "натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов. Пытаясь как можно дольше растянуть это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - задача поражения РФ на поле боя и ее дальнейшее".
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