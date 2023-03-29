Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Цитируя бывшего главнокомандующего ВСУ В. Муженко, СМИ РФ сообщили, что "Россия возьмет большую часть Украины до 2025 года, если только какие-то политические договоренности не прервут этот процесс".

Фейк: "Украинское руководство демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в частности с применением силы. … РФ будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности", – заявил глава МИД РФ С. Лавров.

Дезинформация: Секретарь российского Совбеза Патрушев заявил, что "натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов. Пытаясь как можно дольше растянуть это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - задача поражения РФ на поле боя и ее дальнейшее".