Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "планы США поставлять в Украину системы ПВО средней и большой дальности контрпродуктивны и даже вредны".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "Киев осуществляет подготовку провокации для обвинения ВС РФ в якобы применении химического оружия против гражданского населения. Для этого в санаторий Минздрава Украины "Приморский" прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководителями заведения вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим" химическими веществами".
Фейк: Пропагандистские информационные ресурсы распространили "документ" о "постановке задачи ВСУ по проведению информационной кампании по теме ударов ВВС РФ по Кременчугу, основной целью которой является дискредитация России накануне саммита НАТО".
Однако информация о существовании опубликованного "документа" не соответствует действительности.
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