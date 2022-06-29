Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "планы США поставлять в Украину системы ПВО средней и большой дальности контрпродуктивны и даже вредны".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "Киев осуществляет подготовку провокации для обвинения ВС РФ в якобы применении химического оружия против гражданского населения. Для этого в санаторий Минздрава Украины "Приморский" прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководителями заведения вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим" химическими веществами".

Фейк: Пропагандистские информационные ресурсы распространили "документ" о "постановке задачи ВСУ по проведению информационной кампании по теме ударов ВВС РФ по Кременчугу, основной целью которой является дискредитация России накануне саммита НАТО".

Однако информация о существовании опубликованного "документа" не соответствует действительности.

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