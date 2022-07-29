Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов, а оценка американской газеты по поводу потерь российской армии в ходе войны в Украине в количестве 70-75 тыс. человек является грубым фейком".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в Бахмуте Донецкой области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать для обвинения российских военных в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам с широким освещением".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "на территории индустриального училища в Днепре дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась".

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