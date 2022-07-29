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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июля

29 июля, 2022 пятница
00:18
война с Россией Песков

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 28 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов, а оценка американской газеты по поводу потерь российской армии в ходе войны в Украине в количестве 70-75 тыс. человек является грубым фейком".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в Бахмуте Донецкой области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать для обвинения российских военных в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам с широким освещением".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "на территории индустриального училища в Днепре дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась".

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Украина
Россия
Дмитрий Песков
фейк
Военные новости
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