Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 февраля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Возможность урегулирования ситуации с Украиной за столом переговоров допускается, но приоритетом является достижение заявленных РФ целей спецоперации".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на французского генерала Б.Дари сообщили, что поставка западных танков не поможет Украине.

"Танки дают существенное преимущество только тогда, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах".

Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Отмена культуры" не было даже во времена холодной войны. …Русская культура не принадлежит только России. Это мировая казна. Мы знаем американцев как благодарных ценителей подлинного искусства. … Очевидно, что местная публика соскучилась по выступлениям русских артистов и художественным выставкам. Возможно, пора остановить русофобское безумие?".