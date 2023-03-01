Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 28 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 февраля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Возможность урегулирования ситуации с Украиной за столом переговоров допускается, но приоритетом является достижение заявленных РФ целей спецоперации".
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на французского генерала Б.Дари сообщили, что поставка западных танков не поможет Украине.
"Танки дают существенное преимущество только тогда, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах".
Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Отмена культуры" не было даже во времена холодной войны. …Русская культура не принадлежит только России. Это мировая казна. Мы знаем американцев как благодарных ценителей подлинного искусства. … Очевидно, что местная публика соскучилась по выступлениям русских артистов и художественным выставкам. Возможно, пора остановить русофобское безумие?".
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