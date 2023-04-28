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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 апреля

28 апреля, 2023 пятница
22:25
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 28 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Заместитель главы МИД РФ С. Рябков заявил: "Есть впечатление, что доминирует предположение о возможности добиться заявленных Западом целей в отношении Украины и РФ… Пока ничего, кроме стремления двигаться дальше по эскалационной лестнице, я не вижу. В то же время ступенек, которые остаются до момента, когда может начаться что-то качественно более опасное, остается все меньше".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ М. Захарову заявили о сохранении в Украине возможности создания "грязной бомбы".

"Что касается возможностей для приобретения Украиной ядерного оружия или создания "грязной бомбы", то любые признаки подобной активности тщательнейшим образом отслеживаются", - заявила Захарова.

Дезинформация: "Настоящая цель Запада в конфликте на Украине – нанести стратегическое поражение РФ, создать угрозу КНР, сохранить монопольное положение в мире", - сообщили российские СМИ со ссылкой на выступление министра обороны РФ С. Шойгу на встрече ШОС.

Мир
Украина
Россия
ядерное оружие
Война с Россией
Мария Захарова
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