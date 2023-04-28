Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Заместитель главы МИД РФ С. Рябков заявил: "Есть впечатление, что доминирует предположение о возможности добиться заявленных Западом целей в отношении Украины и РФ… Пока ничего, кроме стремления двигаться дальше по эскалационной лестнице, я не вижу. В то же время ступенек, которые остаются до момента, когда может начаться что-то качественно более опасное, остается все меньше".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ М. Захарову заявили о сохранении в Украине возможности создания "грязной бомбы".

"Что касается возможностей для приобретения Украиной ядерного оружия или создания "грязной бомбы", то любые признаки подобной активности тщательнейшим образом отслеживаются", - заявила Захарова.

Дезинформация: "Настоящая цель Запада в конфликте на Украине – нанести стратегическое поражение РФ, создать угрозу КНР, сохранить монопольное положение в мире", - сообщили российские СМИ со ссылкой на выступление министра обороны РФ С. Шойгу на встрече ШОС.