Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Руководитель следственного комитета РФ А.Бастрыкин поручил "возбудить уголовное дело по факту похищения священнослужителя украинскими националистами".



Дезинформация: Несмотря на то, что Минобороны Польши заранее сообщило о проведении военных учений на своей территории, руководитель российской разведки заявил о планах Польши на присоединение к своему составу западных земель Украины.



Фейк: Минобороны РФ сообщили, что "в Лимане подразделения ВСУ по окрестностям обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий, при этом журналисты из безопасных мест осуществляют видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры".





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