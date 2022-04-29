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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 апреля

29 апреля, 2022 пятница
00:17
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 28 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Руководитель следственного комитета РФ А.Бастрыкин поручил "возбудить уголовное дело по факту похищения священнослужителя украинскими националистами".

Дезинформация: Несмотря на то, что Минобороны Польши заранее сообщило о проведении военных учений на своей территории, руководитель российской разведки заявил о планах Польши на присоединение к своему составу западных земель Украины.

Фейк: Минобороны РФ сообщили, что "в Лимане подразделения ВСУ по окрестностям обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий, при этом журналисты из безопасных мест осуществляют видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры".

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