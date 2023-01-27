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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 января

27 января, 2023 пятница
22:16
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пророссийские медиа сообщили, что "Банковой необходимо сейчас гасить негатив вокруг принудительной мобилизации. Это можно сделать только запретив людям писать, снимать и даже говорить о [работе] военкоматов".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на турецкого публициста Ю. Оздемера заявили, что "снабжение Германией Leopard 2, а США – танков Abrams будет способствовать расширению войны, а не ее завершению".

Дезинформация: Враждебные СМИ пишут, что "противостояние ОП и региональных властей привело к объединению мэров городов по горизонтальному принципу… весь внутриполитический трек был "завален", и большинство региональных элит враждебно настроены к Банковой, которая выльется в единую политическую фронду в будущем".

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