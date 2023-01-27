Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пророссийские медиа сообщили, что "Банковой необходимо сейчас гасить негатив вокруг принудительной мобилизации. Это можно сделать только запретив людям писать, снимать и даже говорить о [работе] военкоматов".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на турецкого публициста Ю. Оздемера заявили, что "снабжение Германией Leopard 2, а США – танков Abrams будет способствовать расширению войны, а не ее завершению".

Дезинформация: Враждебные СМИ пишут, что "противостояние ОП и региональных властей привело к объединению мэров городов по горизонтальному принципу… весь внутриполитический трек был "завален", и большинство региональных элит враждебно настроены к Банковой, которая выльется в единую политическую фронду в будущем".

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