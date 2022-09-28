Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 27 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Депутат совета федерации РФ А. Турчак заявил, что "итоги референдумов всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений…, а голосование на референдумах проходило свободно и открыто вопреки усилиям киевского режима его сорвать".
Дезинформация: Президент России В. Путин заявил, что "ситуация с вывозом зерна из Украины является полным обманом, [поскольку] зерно из Украины продолжает идти мимо беднейших стран… [таким образом] Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, и при этих условиях России нужно обеспечить свою продовольственную безопасность".
Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что во время очередной проповеди московский патриарх Кирилл призвал всех верующих к укреплению в вере и "духовной мобилизации" всех своих сил, выразив надежду, что это будет способствовать полному примирению России и Украины.
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