Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Депутат совета федерации РФ А. Турчак заявил, что "итоги референдумов всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений…, а голосование на референдумах проходило свободно и открыто вопреки усилиям киевского режима его сорвать".

Дезинформация: Президент России В. Путин заявил, что "ситуация с вывозом зерна из Украины является полным обманом, [поскольку] зерно из Украины продолжает идти мимо беднейших стран… [таким образом] Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, и при этих условиях России нужно обеспечить свою продовольственную безопасность".

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что во время очередной проповеди московский патриарх Кирилл призвал всех верующих к укреплению в вере и "духовной мобилизации" всех своих сил, выразив надежду, что это будет способствовать полному примирению России и Украины.

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