Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 27 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Замглавы российского МИД А. Сыромолотов сообщил о том, что "террористы разжигают в Центральной Азии антироссийские настроения в контексте [войны] в Украине, а США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях".
Манипуляция: Президент России В. Путин заявил: "Каждый день западный порядок умножает хаос и становится все более нетерпимым, даже в самые западные страны, которые пытаются продемонстрировать самостоятельность. Предложение тех же венгерских депутатов закрепить христианские ценности восприняли как диверсию".
Дезинформация: "Создавая Украину, большевики наделили ее российскими территориями — отдали туда Малороссию, Причерноморье, Донбасс. Украина складывалась как искусственное государство... [поэтому] единственным настоящим гарантом украинской государственности и территориальной целостности могла бы быть только РФ, которая и создала существующую Украину".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное