Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Замглавы российского МИД А. Сыромолотов сообщил о том, что "террористы разжигают в Центральной Азии антироссийские настроения в контексте [войны] в Украине, а США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях".

Манипуляция: Президент России В. Путин заявил: "Каждый день западный порядок умножает хаос и становится все более нетерпимым, даже в самые западные страны, которые пытаются продемонстрировать самостоятельность. Предложение тех же венгерских депутатов закрепить христианские ценности восприняли как диверсию".

Дезинформация: "Создавая Украину, большевики наделили ее российскими территориями — отдали туда Малороссию, Причерноморье, Донбасс. Украина складывалась как искусственное государство... [поэтому] единственным настоящим гарантом украинской государственности и территориальной целостности могла бы быть только РФ, которая и создала существующую Украину".

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