Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 27 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В брянских СМИ распространяется тема о ядерном ударе, который якобы готовилась нанести Украину. Сообщается, что если бы РФ не начала войну против Украины, то последняя "применила бы "грязные" бомбы для заражения радиацией Белгорода, Брянска, Ростова-на-Дону и Симферополя". Так россияне оправдывают начало агрессивной войны.
Фейк: В оккупированном РФ украинском Мариуполе захватчики распространяют газеты, на страницах которых размещены публикации с тезисом: "Мариуполь взяли без разрушений и гибели мирных жителей". Такие пропагандистские издания активно раздают в точках выдачи гуманитарной помощи.
Манипуляция: МО РФ обвинило США в причастности к вспышке обезьяньей оспы во всем мире: "заболевание было завезено из Нигерии, где размещены четыре американские биолаборатории. В то же время с ними были связаны и лаборатории в Украине".
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