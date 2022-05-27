Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В брянских СМИ распространяется тема о ядерном ударе, который якобы готовилась нанести Украину. Сообщается, что если бы РФ не начала войну против Украины, то последняя "применила бы "грязные" бомбы для заражения радиацией Белгорода, Брянска, Ростова-на-Дону и Симферополя". Так россияне оправдывают начало агрессивной войны.

Фейк: В оккупированном РФ украинском Мариуполе захватчики распространяют газеты, на страницах которых размещены публикации с тезисом: "Мариуполь взяли без разрушений и гибели мирных жителей". Такие пропагандистские издания активно раздают в точках выдачи гуманитарной помощи.



Манипуляция: МО РФ обвинило США в причастности к вспышке обезьяньей оспы во всем мире: "заболевание было завезено из Нигерии, где размещены четыре американские биолаборатории. В то же время с ними были связаны и лаборатории в Украине".

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