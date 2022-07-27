Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: На временно оккупированных территориях Донецкой области состоялась "конференция в память о погибших детях", по итогам которой была принята резолюция, в которой коллаборанты призывают страны мира и международные организации "способствовать привлечению к ответственности всех военных преступников, в том числе путем участия в международном военном трибунале".



Манипуляция: Заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "западные аналитики ожидают, что территория Украины сузится до границ Киевской области" и опубликовал два изображения карты Украины: первое – Украина в пределах 1991-2014 годов и второе – Украина разделена между соседними странами.

Фейк: В минобороны РФ заявили, что "в харьковской городской клинической больнице №7 дислоцируются подразделения националистического батальона "Кракен", при этом всех больных цинично выгнали из лечебного учреждения".

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