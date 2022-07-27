Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 27 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: На временно оккупированных территориях Донецкой области состоялась "конференция в память о погибших детях", по итогам которой была принята резолюция, в которой коллаборанты призывают страны мира и международные организации "способствовать привлечению к ответственности всех военных преступников, в том числе путем участия в международном военном трибунале".
Манипуляция: Заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "западные аналитики ожидают, что территория Украины сузится до границ Киевской области" и опубликовал два изображения карты Украины: первое – Украина в пределах 1991-2014 годов и второе – Украина разделена между соседними странами.
Фейк: В минобороны РФ заявили, что "в харьковской городской клинической больнице №7 дислоцируются подразделения националистического батальона "Кракен", при этом всех больных цинично выгнали из лечебного учреждения".
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