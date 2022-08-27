Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 августа россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что Россия "категорически отвергает навязываемый коллективным Западом неоколониальный "строй", предусматривающий расистский раздел мира на группу "исключительных", имеющих индульгенцию на любые действия, и другие страны, что обязаны… обслуживать его интересы".



Манипуляция: Заместитель председателя делегации РФ А. Белоусов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил: "конференция стала заложником тех, кто… отравлял дискуссии своими… лживыми заявлениями по Украине, чем сделали все, чтобы не допустить конструктивной работы".

Манипуляция: Первый заместитель главы администрации президента РФ С.Кириенко заявил: "как показывают результаты социсследований... на Донбассе войти в состав РФ хотят 91-92% опрошенных, а в Херсонской и Запорожской областях - около 75-77%... решение примут жители этой земле и РФ с уважением отнесется [к нему]".

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