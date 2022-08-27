Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 27 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 27 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что Россия "категорически отвергает навязываемый коллективным Западом неоколониальный "строй", предусматривающий расистский раздел мира на группу "исключительных", имеющих индульгенцию на любые действия, и другие страны, что обязаны… обслуживать его интересы".
Манипуляция: Заместитель председателя делегации РФ А. Белоусов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил: "конференция стала заложником тех, кто… отравлял дискуссии своими… лживыми заявлениями по Украине, чем сделали все, чтобы не допустить конструктивной работы".
Манипуляция: Первый заместитель главы администрации президента РФ С.Кириенко заявил: "как показывают результаты социсследований... на Донбассе войти в состав РФ хотят 91-92% опрошенных, а в Херсонской и Запорожской областях - около 75-77%... решение примут жители этой земле и РФ с уважением отнесется [к нему]".
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