Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля

28 апреля, 2023 пятница
00:37
Война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 27 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: На заседании "фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей" замглавы МИД РФ Н. Галузин заявил: "Значение деятельности фонда растет в условиях раскрученной коллективным Западом агрессивной русофобской кампании, когда диаспора превратилась в цель для изощренного преследования".

Дезинформация: В публикации "российский паспорт как цель" проректор дипакадемии МИД РФ А. Карпович сообщил: "Столкнувшись с провалом гибридного блицкрига в Украине, США и их союзники продолжают наращивать усилия по ведению изощренной психологической войны против россиян… Один из главных приемов Вашингтона удручающей атмосферы для владельцев того или иного паспорта".

Манипуляция: "Киевский режим требует от НАТО десятикратного увеличения военных поставок, его аппетиты растут в геометрической прогрессии", - заявила представитель МИД РФ М. Захарова.

Украина
Россия
фейк
Военные новости
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ
26 апреля, 2023 среда
"Ман Сити" разгромил "Арсенал" в выдающемся матче за чемпионство АПЛ
письменниця E. Джин Керролл
27 апреля, 2023 четверг
Писательница заявила в суде США, что Дональд Трамп изнасиловал ее и врал, будто этого не было
Роман Червінський
27 апреля, 2023 четверг
Арьев о "деле Червинского": предателя, сдавшего координаты аэродрома, уже осудили на 14,5 лет
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 апреля
00:22
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ
2023, четверг
27 апреля
23:53
Поможет привлечь РФ и Путина к ответственности именно за геноцид, - Зеленский о решении ПАСЕ
23:36
Путин поручил создать в РФ сеть музеев о "событиях и подвигах" войны в Украине
23:18
В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился у Северного потока накануне взрывов
23:04
Путин
Путин подписал указ о возможной депортации украинцев за отказ брать паспорта РФ
22:58
Польша и Украина синхронно упростили поставки беспилотников для ВСУ
22:30
Кулеба и Боррель обсудили ускорение поставок в Украину оружия и боеприпасов из ЕС
22:08
В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, при действующих темпах на обезвреживание уйдет 757 лет, - аналитики Globsec
21:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Пока я не вижу предпосылок для парламентских выборов, должна закончиться война, - нардеп Княжицкий
21:05
Летом в Украине возможен дефицит электроэнергии, - глава Укрэнерго Кудрицкий
21:00
Обзор
Готовы ли ВСУ к наступлению, Россия сможет финансировать войну еще год, Пригожин шутит о Бахмуте, последствия разговора Си-Зеленского. Мировые СМИ об Украине 27 апреля
20:56
Украина получила второй дивизион ЗРК Patriot
20:44
США объявили о новых санкциях в отношении ФСБ РФ и КСИР Ирана
20:30
"Фокусируемся на сфере киберзащиты": Минцифры Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве
20:26
Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ
20:22
В Черкассах во время выдачи повесток трое работников ТЦК избили мужчину: говорят "вел себя провокационно", назначена служебная проверка
20:15
Российских и белорусских спортсменов не будут заставлять письменно осуждать вторжение РФ в Украину, - президент ASOIF
20:11
Возле Варшавы во время церемонии открытия аэропорта столкнулись два учебных самолета
20:00
OPINION
Может, где-то между временами и есть то время, что есть временем расплаты...
19:39
НАТО
Шмыгаль заявил, что в июле Украина ожидает услышать, когда станет членом НАТО
19:34
МАФы и 15 капитальных построек: УПЦ МП масштабно застроила территорию киевской лавры, - и.о. гендиректора заповедника
19:34
Решение о возврате доплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ
19:17
В Луганской области готовят 500 россиян, которых завербовали в местах лишения свободы, — Генштаб
19:04
Эксклюзив
Княжицкий: Томос должен быть внесен в законодательство Украины
19:03
OPINION
Мудрик, беги из "Челси"
19:00
Обзор
Победные новости 428 дня войны: украинские партизаны в Херсонской области ликвидируют оккупантов, а Шмыгаль встретился с Папой Римским
18:54
Toyota
Более 10 млн: в течение года Toyota произвела и продала рекордное количество автомобилей
18:50
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Министерство финансов не знает, были ли заложены в бюджет средства на выплаты военным, - нардеп Разумков
18:45
ПАСЕ
ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых в РФ
18:26
ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, следовавший из Кувейта в США
18:19
В Укргидрометцентре прогнозируют, что 1–2 мая вода из Десны снова может подтопить Киев
18:06
Президент Южной Кореи в ходе визита в США пообещал продолжать поддержку Украины
18:04
OPINION
Победить в себе совка
17:46
До конца весны Украина получит промежуточный отчет по выполнению рекомендаций по вступлению в ЕС, - Шмыгаль
17:39
НБУ
Нацбанк улучшил прогноз по экономике Украины на 2023 год и размеру международных резервов
17:37
В Кыргызстане запретили деятельность "Радио Свобода"
17:31
В Украине до конца войны могут запретить производство и продажу сигарет для duty-free
17:24
Главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, объявили подозрение
17:20
Эксклюзив
У Индии много российского вооружения, но вряд ли она будет продавать оружие в РФ, - военный эксперт Катков
17:16
Эрдоган после вчерашнего ухудшения здоровья поговорил с Путиным об Украине и зерновом соглашении
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV