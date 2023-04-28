Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 27 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: На заседании "фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей" замглавы МИД РФ Н. Галузин заявил: "Значение деятельности фонда растет в условиях раскрученной коллективным Западом агрессивной русофобской кампании, когда диаспора превратилась в цель для изощренного преследования".

Дезинформация: В публикации "российский паспорт как цель" проректор дипакадемии МИД РФ А. Карпович сообщил: "Столкнувшись с провалом гибридного блицкрига в Украине, США и их союзники продолжают наращивать усилия по ведению изощренной психологической войны против россиян… Один из главных приемов Вашингтона удручающей атмосферы для владельцев того или иного паспорта".

Манипуляция: "Киевский режим требует от НАТО десятикратного увеличения военных поставок, его аппетиты растут в геометрической прогрессии", - заявила представитель МИД РФ М. Захарова.