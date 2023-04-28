Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 27 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: На заседании "фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей" замглавы МИД РФ Н. Галузин заявил: "Значение деятельности фонда растет в условиях раскрученной коллективным Западом агрессивной русофобской кампании, когда диаспора превратилась в цель для изощренного преследования".
Дезинформация: В публикации "российский паспорт как цель" проректор дипакадемии МИД РФ А. Карпович сообщил: "Столкнувшись с провалом гибридного блицкрига в Украине, США и их союзники продолжают наращивать усилия по ведению изощренной психологической войны против россиян… Один из главных приемов Вашингтона удручающей атмосферы для владельцев того или иного паспорта".
Манипуляция: "Киевский режим требует от НАТО десятикратного увеличения военных поставок, его аппетиты растут в геометрической прогрессии", - заявила представитель МИД РФ М. Захарова.
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