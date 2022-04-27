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Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля

27 апреля, 2022 среда
23:17
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 27 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 27 апреля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Минобороны РФ заявило, что "украинские специалисты готовят постановку якобы с гибелью гражданских лиц в результате российских обстрелов. К центральному рынку Лисичанска доставляют разбитую технику, а также тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду".

Манипуляция: Несмотря на дружеские отношения между Украиной и Румынией, депутат парламента непризнанного Приднестровья А.Сафонов сообщил, что "Приднестровье мешает возможным поглощениям украинских территорий Румынией".

Дезинформация: Пропагандисты РФ сообщили, что "в Константиновской городской больнице (Донецкая область) оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом все больные, независимо от состояния их здоровья, были изгнаны из заведения".

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