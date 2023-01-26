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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 января

26 января, 2023 четверг
22:42
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 26 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Гендиректор российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Б. Обносов заявил, что "авиационная ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американского зенитного ракетного комплекса Patriot".

Дезинформация: Глава РПЦ В. Гундяев заявил: "Украинские власти и их зарубежные покровители сегодня пытаются использовать Украинскую православную церковь как орудие для разжигания российско-украинского враждебства".

Манипуляция: Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями (г. Вена) К. Гаврилов заявил: "С началом поставки танков ВСУ западные страны перейдут на новый уровень противостояния с Россией, <…> а увеличение объемов помощи Украине ведет к расширению границ СВО".

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