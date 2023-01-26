Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Гендиректор российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Б. Обносов заявил, что "авиационная ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американского зенитного ракетного комплекса Patriot".

Дезинформация: Глава РПЦ В. Гундяев заявил: "Украинские власти и их зарубежные покровители сегодня пытаются использовать Украинскую православную церковь как орудие для разжигания российско-украинского враждебства".

Манипуляция: Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями (г. Вена) К. Гаврилов заявил: "С началом поставки танков ВСУ западные страны перейдут на новый уровень противостояния с Россией, <…> а увеличение объемов помощи Украине ведет к расширению границ СВО".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb