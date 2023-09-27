Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Пентагон использует Украину не только для медицинских экспериментов. Уже не новость, что у США в Украине были свои интересы. И не только биологические, но и военные", - пишет российский TG-канал "Джинн из Пробирки | Биолаборатории", цитируя статью интернет-издания Ruetir

Дезинформация: Министр обороны РФ С. Шойгу заявил: "Потери ВСУ за текущий месяц составляют более 17 тыс. человек, более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники".

Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил: "перспективы урегулирования украинского кризиса на сегодня не видны, Киеву не позволят заключить мир".