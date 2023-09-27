Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Пентагон использует Украину не только для медицинских экспериментов. Уже не новость, что у США в Украине были свои интересы. И не только биологические, но и военные", - пишет российский TG-канал "Джинн из Пробирки | Биолаборатории", цитируя статью интернет-издания Ruetir
Дезинформация: Министр обороны РФ С. Шойгу заявил: "Потери ВСУ за текущий месяц составляют более 17 тыс. человек, более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники".
Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил: "перспективы урегулирования украинского кризиса на сегодня не видны, Киеву не позволят заключить мир".
- Подконтрольные Кремлю пропагандистские паблики распространили фейк, что украинское подразделение "Азов" якобы проводило "сатанинский обряд".
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