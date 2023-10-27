Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресссекретарь Путина Д. Песков заявил: "Чем дольше США будут подливать масло в огонь конфликта в Украине, тем дольше это будет продолжаться, но РФ достигнет своей цели".
Дезинформация: "Без прямого поощрения США Киев не посмел бы встать на путь противостояния всему российскому и внедрению нацистских порядков", - сказал глава МИД РФ С. Лавров.
Манипуляция: Российский TG-канал "ЦарьградТВ" написал: "В Украине предложили выпускать военнообязанных из страны за деньги. Верховная Рада зарегистрировала законопроект, согласно которому в Украине военнообязанным предлагается разрешить выезд за границу в обмен на ежемесячные отчисления на нужды ВСУ, что равняется 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан".
- Z-каналы в telegram запустили фейк, что якобы главной задачей нововведенных маршалов в украинских поездах будет не контроль безопасности, а выявление "нелояльных к президенту Украины Владимира Зеленского пассажиров".
- Российские оккупанты с помощью искусственного интеллекта создают фейковые телесюжеты, в которых речь идет о якобы применении графиков отключений света в Украине.
- Министр обороны террористической РФ Сергей Шойгу продвигает фейковый нарратив о российской ПВО, якобы сбившей 24 украинских самолета за 5 дней.
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