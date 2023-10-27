Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пресссекретарь Путина Д. Песков заявил: "Чем дольше США будут подливать масло в огонь конфликта в Украине, тем дольше это будет продолжаться, но РФ достигнет своей цели".

Дезинформация: "Без прямого поощрения США Киев не посмел бы встать на путь противостояния всему российскому и внедрению нацистских порядков", - сказал глава МИД РФ С. Лавров.

Манипуляция: Российский TG-канал "ЦарьградТВ" написал: "В Украине предложили выпускать военнообязанных из страны за деньги. Верховная Рада зарегистрировала законопроект, согласно которому в Украине военнообязанным предлагается разрешить выезд за границу в обмен на ежемесячные отчисления на нужды ВСУ, что равняется 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан".