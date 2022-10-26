Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 октября россияне запустили три больших обмана.

В минобороны РФ сообщили, что "состоялись телефонные переговоры С. Шойгу с министрами обороны Индии и Китая, во время которых С. Шойгу довел до коллеги свои беспокойства относительно возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Президент России В. Путин провел встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, во время которой заявил: "Серьезные вызовы формирует "черный рынок" действующего в Украине оружия, в контрабанде которого принимают участие трансграничные преступные группы".

Посол РФ в Австрии Д. Любинский заявил: "С началом СВО в Украине вынуждены констатировать демонстративный отход руководства Австрии от установившейся трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения. Все отчетливее проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа".

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