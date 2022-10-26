Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 октября россияне запустили три больших обмана.
В минобороны РФ сообщили, что "состоялись телефонные переговоры С. Шойгу с министрами обороны Индии и Китая, во время которых С. Шойгу довел до коллеги свои беспокойства относительно возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Президент России В. Путин провел встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, во время которой заявил: "Серьезные вызовы формирует "черный рынок" действующего в Украине оружия, в контрабанде которого принимают участие трансграничные преступные группы".
Посол РФ в Австрии Д. Любинский заявил: "С началом СВО в Украине вынуждены констатировать демонстративный отход руководства Австрии от установившейся трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения. Все отчетливее проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа".
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