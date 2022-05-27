Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 26 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Заместитель председателя Совбеза РФ Д.Медведев заявил: "действия Зеленского доказывают, что сейчас на кон он готов положить практически все: людей, города, экономику - то, что РФ как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и яростную рознь ко всем, "кто не скачет".
Манипуляция: "Все хотят получить российскую связь, а за сим-картами в Херсоне выстроятся длинные очереди", – такой тезис распространили российские СМИ, ссылаясь на "руководителей"-коллаборантов Херсонщины.
Фейк: СМИ РФ сообщили, что "на мариупольской базе "Азова" обнаружена часть личного дела одного из боевиков нацформирования, где он фигурирует не под именем и фамилией, а под предоставленным ему порядковым номером", однако в приведенных документах содержится большое количество ошибок и русизмов, что не присуще украинской деловой речи.
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