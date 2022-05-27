Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 26 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Заместитель председателя Совбеза РФ Д.Медведев заявил: "действия Зеленского доказывают, что сейчас на кон он готов положить практически все: людей, города, экономику - то, что РФ как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и яростную рознь ко всем, "кто не скачет".



Манипуляция: "Все хотят получить российскую связь, а за сим-картами в Херсоне выстроятся длинные очереди", – такой тезис распространили российские СМИ, ссылаясь на "руководителей"-коллаборантов Херсонщины.

Фейк: СМИ РФ сообщили, что "на мариупольской базе "Азова" обнаружена часть личного дела одного из боевиков нацформирования, где он фигурирует не под именем и фамилией, а под предоставленным ему порядковым номером", однако в приведенных документах содержится большое количество ошибок и русизмов, что не присуще украинской деловой речи.

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