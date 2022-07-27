Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 26 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Глава МИД С.Лавров заявил, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но ответа от Киева нет... очевидно, страны Запада запретили украинской стороне договориться с РФ на основе соглашений, достигнутых в марте в Стамбуле".
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Донецкой области Д. Бессонов заявил: "территория Донецкой области будет освобождена от ВСУ еще до конца августа".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "возле жилых домов Бахмута военные ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать квартиры, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко прекращаются".
В то же время в ведомстве сообщили: "чувствуя полную безнаказанность, националисты изымают у людей ценное имущество, а сопротивляющихся обвиняют в пророссийских взглядах".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное