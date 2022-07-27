Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 26 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД С.Лавров заявил, что "Россия готова к переговорам с Украиной, но ответа от Киева нет... очевидно, страны Запада запретили украинской стороне договориться с РФ на основе соглашений, достигнутых в марте в Стамбуле".



Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Донецкой области Д. Бессонов заявил: "территория Донецкой области будет освобождена от ВСУ еще до конца августа".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "возле жилых домов Бахмута военные ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать квартиры, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко прекращаются".

В то же время в ведомстве сообщили: "чувствуя полную безнаказанность, националисты изымают у людей ценное имущество, а сопротивляющихся обвиняют в пророссийских взглядах".

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