Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 26 августа россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что "российская сторона делает все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась в безопасном режиме и смогла достичь всех целей… главное – остановить ядерный произвол режима Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию".



Манипуляция: Экспрезидент РФ Д. Медведев заявил: "спецоперация России проводится, чтобы не началась третья мировая война… если делать "библейское сравнение", то "первый ангел уже затрубил"…, но если западные политики захотят возобновить отношения, то Россия не будет возражать" .

Дезинформация : Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области В. Рогов заявил, что "интенсивность обстрелов Запорожской АЭС резко снизилась после уничтожения российскими военными американской гаубицы М777".

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