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Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 августа

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 августа

26 августа, 2022 пятница
22:43
война с Россией Дмитрий Медведев

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 26 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 26 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что "российская сторона делает все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась в безопасном режиме и смогла достичь всех целей… главное – остановить ядерный произвол режима Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию".

Манипуляция: Экспрезидент РФ Д. Медведев заявил: "спецоперация России проводится, чтобы не началась третья мировая война… если делать "библейское сравнение", то "первый ангел уже затрубил"…, но если западные политики захотят возобновить отношения, то Россия не будет возражать" .

Дезинформация : Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области В. Рогов заявил, что "интенсивность обстрелов Запорожской АЭС резко снизилась после уничтожения российскими военными американской гаубицы М777".

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Общество
Украина
Россия
Дмитрий Медведев
Мария Захарова
фейк
Запорожская АЕС
пропаганда
руские фейки
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