Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 26 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 апреля россияне запустили три больших обмана.
Комментируя новость о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, в посольстве РФ в Великобритании сообщили: "Заявления Дж. Хиппи (младший министр ВС Великобритании, – ред.) показывают линию англосаксов на эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" в Украине. Этой стране подготовлена роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника".
Манипуляция : Посол РФ в Аргентине Д. Феоктистов заявил: "Даже нашим противникам понятно, что многие глобальные проблемы без России решить невозможно… У РФ много друзей, мировое большинство. С ними надо наращивать сотрудничество по любым транснациональным криминальным вызовам".
Дезинформация : "В Евросоюзе есть желающие срочно принять Украину. Тогда ЕС докажет, что все это не в соответствии с критериями, а чистая геополитическая игра – затянуть к себе больше территории, которая останется "бесхозной", - заявил глава МИД РФ С. Лавров.
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