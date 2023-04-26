Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 26 апреля россияне запустили три больших обмана.

Комментируя новость о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, в посольстве РФ в Великобритании сообщили: "Заявления Дж. Хиппи (младший министр ВС Великобритании, – ред.) показывают линию англосаксов на эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" в Украине. Этой стране подготовлена роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника".

Манипуляция : Посол РФ в Аргентине Д. Феоктистов заявил: "Даже нашим противникам понятно, что многие глобальные проблемы без России решить невозможно… У РФ много друзей, мировое большинство. С ними надо наращивать сотрудничество по любым транснациональным криминальным вызовам".

Дезинформация : "В Евросоюзе есть желающие срочно принять Украину. Тогда ЕС докажет, что все это не в соответствии с критериями, а чистая геополитическая игра – затянуть к себе больше территории, которая останется "бесхозной", - заявил глава МИД РФ С. Лавров.