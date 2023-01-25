Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Комментируя решение Германии отправить Украине танки Leopard 2, депутат Госдумы РФ В. Водолацкий заявил: "Это люди, которые не понимают, что делают. Россия не будет смотреть на это преступление сквозь пальцы. Мы не можем отпустить этот вопрос по течению, понимая, что это чревато нашей национальной безопасностью".

Фейк: Президент РФ В. Путин заявил: "Заградительные отряды, состоящие из украинских националистов, расстреливают своих же в спину. К сожалению, противник не обращает внимания ни на что".

Дезинформация: Обозреватель американского канала Fox News Т.Карлсон сообщил, что "американские корпорации заинтересованы в конфликте в Украине, разрушающем гражданскую инфраструктуру страны, поскольку на этом можно нажиться".

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