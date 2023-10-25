Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Военный журналист-пропагандист А. Шарковский в эфире программы "СОЛОВЬЕВ. LIVE" заявил: "по сути, Авдеевка в клеще уже взята, осталось замкнуть круг".
Фейк: Некоторые российские пропагандистские TG-каналы распространили якобы агитационный видеоролик ВСУ и сообщили: "Мотивационный" ролик для украинских женщин от киевской пропаганды. Украинки продолжают готовить к неизбежной мобилизации и отправке на фронт. Впрочем, удивляться этому не стоит, особенно после того, как украинских детей стали тренировать грузинские наемники. Какой-то нездоровый интерес проявляет украинское правительство к женщинам".
Манипуляция: Российский TG-канал "Вкратце" написал: "Если Евросоюз перестанет помогать Украине, она капитулирует".
- Z-каналы в telegram запустили фейк, что якобы главной задачей нововведенных маршалов в украинских поездах будет не контроль безопасности, а выявление "нелояльных к президенту Украины Владимира Зеленского пассажиров".
- Российские оккупанты с помощью искусственного интеллекта создают фейковые телесюжеты, в которых речь идет о якобы применении графиков отключений света в Украине.
- Министр обороны террористической РФ Сергей Шойгу продвигает фейковый нарратив о российской ПВО, якобы сбившей 24 украинских самолета за 5 дней.
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