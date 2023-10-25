Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Военный журналист-пропагандист А. Шарковский в эфире программы "СОЛОВЬЕВ. LIVE" заявил: "по сути, Авдеевка в клеще уже взята, осталось замкнуть круг".

Фейк: Некоторые российские пропагандистские TG-каналы распространили якобы агитационный видеоролик ВСУ и сообщили: "Мотивационный" ролик для украинских женщин от киевской пропаганды. Украинки продолжают готовить к неизбежной мобилизации и отправке на фронт. Впрочем, удивляться этому не стоит, особенно после того, как украинских детей стали тренировать грузинские наемники. Какой-то нездоровый интерес проявляет украинское правительство к женщинам".

Манипуляция: Российский TG-канал "Вкратце" написал: "Если Евросоюз перестанет помогать Украине, она капитулирует".