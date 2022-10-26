Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель РФ при ООН Д. Полянский заявил: "Россия предоставила доказательства о "грязной бомбе" Украины на Совбезе ООН… в руководящих кругах Киева из-за информации РФ о "грязной бомбе" началась суета, есть сигналы, что они пытаются "свернуть" эту программу".

Манипуляция: Заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко заявил: "Мероприятие развязало против России гибридную войну… РФ ограничивают доступ к технологиям, вводят многочисленные санкции, на российские информационные ресурсы осуществляются кибератаки, а россияне сталкиваются с русофобией в сети".

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили, что "США осуществляют кибератаки против России руками украинцев... антироссийская кампания выполняется специально созданной ИТ-армией украинцев... Вашингтон даже не скрывает свое прямое участие в ведении кибервойны против РФ".

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