Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Представитель РФ при ООН Д. Полянский заявил: "Россия предоставила доказательства о "грязной бомбе" Украины на Совбезе ООН… в руководящих кругах Киева из-за информации РФ о "грязной бомбе" началась суета, есть сигналы, что они пытаются "свернуть" эту программу".
Манипуляция: Заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко заявил: "Мероприятие развязало против России гибридную войну… РФ ограничивают доступ к технологиям, вводят многочисленные санкции, на российские информационные ресурсы осуществляются кибератаки, а россияне сталкиваются с русофобией в сети".
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили, что "США осуществляют кибератаки против России руками украинцев... антироссийская кампания выполняется специально созданной ИТ-армией украинцев... Вашингтон даже не скрывает свое прямое участие в ведении кибервойны против РФ".
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