Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 ноября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что "из Украины сейчас никого не выпускают под предлогом "нет света" или "зависшая база" не просто так, поскольку причина этого – обещание Зеленского не выпускать украинцев в ЕС в обмен на выделение денег", но такая информация не соответствует действительности.

Фейк: Российские СМИ сообщили: "нынешняя волна мобилизации верстается из списков людей, которые в 2014 выступили против Майдана. Людей, которые были против сноса памятников, и высказывавшихся против культа УПА".

Манипуляция: Издание Politico, со ссылкой на неназванных чиновников из стран ЕС, сообщило, что "в Европе растет недовольство американцами, которые наживаются на войне в Украине… страна, наиболее выигравшая от этой войны, – это США, поскольку они продают больше газа за более высокими ценами и больше оружия… что может настроить общественное мнение против трансатлантической солидарности".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb