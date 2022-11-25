Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 ноября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что "из Украины сейчас никого не выпускают под предлогом "нет света" или "зависшая база" не просто так, поскольку причина этого – обещание Зеленского не выпускать украинцев в ЕС в обмен на выделение денег", но такая информация не соответствует действительности.
Фейк: Российские СМИ сообщили: "нынешняя волна мобилизации верстается из списков людей, которые в 2014 выступили против Майдана. Людей, которые были против сноса памятников, и высказывавшихся против культа УПА".
Манипуляция: Издание Politico, со ссылкой на неназванных чиновников из стран ЕС, сообщило, что "в Европе растет недовольство американцами, которые наживаются на войне в Украине… страна, наиболее выигравшая от этой войны, – это США, поскольку они продают больше газа за более высокими ценами и больше оружия… что может настроить общественное мнение против трансатлантической солидарности".
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