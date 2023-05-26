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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 мая

26 мая, 2023 пятница
02:39
Война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 25 мая

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 мая россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, ведущему против наших стран, по сути, необъявленную войну", - заявил министр обороны РФ С. Шойгу во время встречи с министром обороны Беларуси Хрениным.

Манипуляция: Пресссекретарь президента РФ Д. Песков заявил: "смена церковного календаря в Украине – это безумие и вакханалия, теперь остается ждать разве что отказа от украинского языка в пользу американского".

Дезинформация: Заместитель министра иностранных дел РФ Галузин заявил: "Меры по безопасности союзного государства, предпринимаемые РФ и Беларусью в военно-ядерной сфере, являются вынужденной реакцией на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и на коренные изменения, произошедшие в последнее время в ключевых параметрах европейской безопасности".

Украина
Россия
Белорусь
Дмитрий Песков
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