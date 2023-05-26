Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 мая россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, ведущему против наших стран, по сути, необъявленную войну", - заявил министр обороны РФ С. Шойгу во время встречи с министром обороны Беларуси Хрениным.

Манипуляция: Пресссекретарь президента РФ Д. Песков заявил: "смена церковного календаря в Украине – это безумие и вакханалия, теперь остается ждать разве что отказа от украинского языка в пользу американского".

Дезинформация: Заместитель министра иностранных дел РФ Галузин заявил: "Меры по безопасности союзного государства, предпринимаемые РФ и Беларусью в военно-ядерной сфере, являются вынужденной реакцией на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и на коренные изменения, произошедшие в последнее время в ключевых параметрах европейской безопасности".