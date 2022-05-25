Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Министр обороны РФ С.Шойгу заявил: "Россия замедлила темпы наступления в Украине для эвакуации населения. По словам минобороны, для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры".



Манипуляция: СМИ РФ сообщили: "адвокаты уверены, что НАТО следует судить за нарушение права на жизнь после ударов обедненным ураном по мирным жителям Югославии, поскольку НАТО избежало ответственности за бомбежку, объявив о судебном иммунитете, из-за которого блок нельзя привлечь к ответственности".

Дезинформация: Эпидемия обезьяньей оспы в России невозможна, поскольку РФ имеет качественную тест-систему и высокий процент привитых граждан. В новой вакцинации, по мнению главы ведомства, нужды также нет", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на главу роспотребнадзора А.Попову.

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