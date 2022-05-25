Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Министр обороны РФ С.Шойгу заявил: "Россия замедлила темпы наступления в Украине для эвакуации населения. По словам минобороны, для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры".
Манипуляция: СМИ РФ сообщили: "адвокаты уверены, что НАТО следует судить за нарушение права на жизнь после ударов обедненным ураном по мирным жителям Югославии, поскольку НАТО избежало ответственности за бомбежку, объявив о судебном иммунитете, из-за которого блок нельзя привлечь к ответственности".
Дезинформация: Эпидемия обезьяньей оспы в России невозможна, поскольку РФ имеет качественную тест-систему и высокий процент привитых граждан. В новой вакцинации, по мнению главы ведомства, нужды также нет", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на главу роспотребнадзора А.Попову.
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