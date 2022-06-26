Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Глава госдумы РФ В.Володин заявил, что "в Украине началась новая волна русофобии", поскольку "в школах запрещают русский язык...".
Однако Володин отметил, что спешить с этим не надо, потому что "одна из задач [войны] – восстановление права граждан, желающих разговаривать на родном языке".
Манипуляция: Лукашенко во время встречи с Путиным предложил принять зеркальные меры в военной сфере по действиям Запада. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что ему "жизненно важно обсудить с Путиным вопросы обороны, поскольку страна озабочена политикой Польши и Литвы".
Фейк: Пропагандистские СМИ сообщили, что "сегодня в Николаеве в результате ударов по территории санатория "Чайка" уничтожено место размещения иностранных наемников из стран Европы и США", однако эта информация совершенно не соответствует действительности".
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