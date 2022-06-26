Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава госдумы РФ В.Володин заявил, что "в Украине началась новая волна русофобии", поскольку "в школах запрещают русский язык...".

Однако Володин отметил, что спешить с этим не надо, потому что "одна из задач [войны] – восстановление права граждан, желающих разговаривать на родном языке".



Манипуляция: Лукашенко во время встречи с Путиным предложил принять зеркальные меры в военной сфере по действиям Запада. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что ему "жизненно важно обсудить с Путиным вопросы обороны, поскольку страна озабочена политикой Польши и Литвы".

Фейк: Пропагандистские СМИ сообщили, что "сегодня в Николаеве в результате ударов по территории санатория "Чайка" уничтожено место размещения иностранных наемников из стран Европы и США", однако эта информация совершенно не соответствует действительности".

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