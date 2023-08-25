Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 августа
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю".
Фейк: Пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на свои "источники" написало: "Украинские боевики из 123-й бригады терробороны 11 августа расстреляли за попытку дезертирства 23 сослуживцев, покинувших позиции под Херсоном".
Дезинформация: "Сегодня, после очевидного провала контрнаступления ВСУ, Киев "вторит немецким генералам, обвиняя в своих ошибках", - заявил директор службы внешней разведки РФ С. Нарышкин.
- 25 августа на ютубе транслируется фейковая реклама по поводу высоких потерь украинских военных в войне против российских террористов.
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