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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа

25 августа, 2023 пятница
22:43
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 августа

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю".

Фейк: Пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на свои "источники" написало: "Украинские боевики из 123-й бригады терробороны 11 августа расстреляли за попытку дезертирства 23 сослуживцев, покинувших позиции под Херсоном".

Дезинформация: "Сегодня, после очевидного провала контрнаступления ВСУ, Киев "вторит немецким генералам, обвиняя в своих ошибках", - заявил директор службы внешней разведки РФ С. Нарышкин.

  • 25 августа на ютубе транслируется фейковая реклама по поводу высоких потерь украинских военных в войне против российских террористов.
Украина
Россия
военные силы Украины
Война с Россией
Мария Захарова
фейк
Военные новости
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руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
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