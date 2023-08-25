Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю".

Фейк: Пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на свои "источники" написало: "Украинские боевики из 123-й бригады терробороны 11 августа расстреляли за попытку дезертирства 23 сослуживцев, покинувших позиции под Херсоном".

Дезинформация: "Сегодня, после очевидного провала контрнаступления ВСУ, Киев "вторит немецким генералам, обвиняя в своих ошибках", - заявил директор службы внешней разведки РФ С. Нарышкин.