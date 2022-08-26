Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ С. Шойгу заявил: "в рамках реализации в Украине американской военно-биологической программы разрабатывались компоненты биологического оружия, проходил сбор и вывоз на территорию США штаммов опасных микроорганизмов…, а исследования повышенной опасности проводились тайно, с участием и под руководством специалистов из США".
Манипуляция: Российские СМИ показали "найденную в расположении ВСУ "Памятку участникам российско-украинской войны", напечатанную еще в 2020 году" и заявили, что к войне "ребята готовились давно", однако такая информация является манипулятивной, поскольку войну против Украины Россия начала еще в 2014 году.
Дезинформация: Вицеспикер российского совета федерации К. Косачев заявил, что "Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на [временно оккупированных Россией] территориях… нет никаких гарантий, что [такие разработки] не будут использованы".
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