Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 25 августа россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В минобороны РФ С. Шойгу заявил: "в рамках реализации в Украине американской военно-биологической программы разрабатывались компоненты биологического оружия, проходил сбор и вывоз на территорию США штаммов опасных микроорганизмов…, а исследования повышенной опасности проводились тайно, с участием и под руководством специалистов из США".



Манипуляция: Российские СМИ показали "найденную в расположении ВСУ "Памятку участникам российско-украинской войны", напечатанную еще в 2020 году" и заявили, что к войне "ребята готовились давно", однако такая информация является манипулятивной, поскольку войну против Украины Россия начала еще в 2014 году.

Дезинформация: Вицеспикер российского совета федерации К. Косачев заявил, что "Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на [временно оккупированных Россией] территориях… нет никаких гарантий, что [такие разработки] не будут использованы".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb