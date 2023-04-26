Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Игра Запада и Украины с анонсированием контрнаступления – это попытка дезинформировать, но она неудачна… Они выжидают, насколько будет успешным это контрнаступление… Его успех будет в каком-то продвижении. Условно говоря, поляки входят в Галицию и Волынь… Одно дело – мы ждем контрнаступления Украины, а другое дело, если к нему где-то в тылу подключается страна НАТО", – заявил российский аналитик П. Шипилин.

Манипуляция: "Европейское благосостояние во многом базировалось на внешних факторах – сотрудничестве с РФ и Китаем. И сейчас, когда Европа от этого отказывается, она теряет перспективы на долгие годы", - заявил помощник президента РФ Н. Орешкин.

Дезинформация: Комментируя новые способы поставки электроэнергии на Запорожскую АЭС, советник гендиректора Росатома Р. Карчаа заявил: "Политика Украины в этом вопросе – это ядерный шантаж. А линии электропередач для украинского режима – это его инструмент".