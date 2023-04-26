Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 25 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Игра Запада и Украины с анонсированием контрнаступления – это попытка дезинформировать, но она неудачна… Они выжидают, насколько будет успешным это контрнаступление… Его успех будет в каком-то продвижении. Условно говоря, поляки входят в Галицию и Волынь… Одно дело – мы ждем контрнаступления Украины, а другое дело, если к нему где-то в тылу подключается страна НАТО", – заявил российский аналитик П. Шипилин.
Манипуляция: "Европейское благосостояние во многом базировалось на внешних факторах – сотрудничестве с РФ и Китаем. И сейчас, когда Европа от этого отказывается, она теряет перспективы на долгие годы", - заявил помощник президента РФ Н. Орешкин.
Дезинформация: Комментируя новые способы поставки электроэнергии на Запорожскую АЭС, советник гендиректора Росатома Р. Карчаа заявил: "Политика Украины в этом вопросе – это ядерный шантаж. А линии электропередач для украинского режима – это его инструмент".
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