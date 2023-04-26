Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 апреля

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 апреля

26 апреля, 2023 среда
00:33
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 25 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 25 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Игра Запада и Украины с анонсированием контрнаступления – это попытка дезинформировать, но она неудачна… Они выжидают, насколько будет успешным это контрнаступление… Его успех будет в каком-то продвижении. Условно говоря, поляки входят в Галицию и Волынь… Одно дело – мы ждем контрнаступления Украины, а другое дело, если к нему где-то в тылу подключается страна НАТО", – заявил российский аналитик П. Шипилин.

Манипуляция: "Европейское благосостояние во многом базировалось на внешних факторах – сотрудничестве с РФ и Китаем. И сейчас, когда Европа от этого отказывается, она теряет перспективы на долгие годы", - заявил помощник президента РФ Н. Орешкин.

Дезинформация: Комментируя новые способы поставки электроэнергии на Запорожскую АЭС, советник гендиректора Росатома Р. Карчаа заявил: "Политика Украины в этом вопросе – это ядерный шантаж. А линии электропередач для украинского режима – это его инструмент".

Мир
Экономика
Украина
Россия
Китай
Война с Россией
оккупированные территории
фейк
Запорожская АЕС
пропаганда
руские фейки
наступление ВСУ
Читайте также:
25 апреля, 2023 вторник
Последние дни русской церкви в Украине
Виталий Портников
23 апреля, 2023 воскресенье
Ярослав Качиньский заглотнул наживку Путина, - Портников
Чжан Чжилей (праворуч)
25 апреля, 2023 вторник
Усик начал переговоры о бое с новым претендентом на титул WBO
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 41.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 апреля
01:05
В Африке нашли оправдание для допуска россиян и белорусов на Олимпиаду
00:28
РФ обстреляла Марганец и Никополь: пострадали две пожилые женщины
00:19
Лунин пропустил 4 гола в матче "Жирона" - "Реал" в Ла Лиге: Цыганков без результативных действий
2023, вторник
25 апреля
23:59
Дмитрий Кулеба
Украина не пойдет на территориальные уступки и заморозку конфликта, - Кулеба
23:41
США переносят базу дозаправки самолетов НАТО из Германии в Польшу
23:15
Зеленский: группа Ермака-Макфола представила документ об ужесточении санкций против РФ
22:19
OPINION
Николай Княжицкий
Кто и почему пытается меня дискредитировать
22:16
В Крыму силовики РФ задержали крымскотатарского правозащитника Джеппарова
22:02
Аналитика
Сергей Згурец
У врага сейчас нет возможностей для проведения широкомасштабных действий. Колонка Сергея Згурца
21:42
На Свердловщине сразу три масштабных пожара: эвакуированы заключенные с туберкулезом и ВИЧ-СПИД
21:11
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
Убийство пропагандистки Дугиной: РФ заочно арестовала "украинского диверсанта"
21:00
Обзор
Впечатляющие результаты ВСУ на восточном берегу Днепра, большие риски контрнаступления, "падение" России почти во всех частях света. Мировые СМИ об Украине 25 апреля
20:46
Ильхам Алиев
Азербайджан планирует удвоить добычу газа и поставлять его в 10 стран Европы, - Алиев
20:46
У звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа родился первенец
20:45
Иран доставляет боеприпасы в Россию по Каспийскому морю, - The Wall Street Journal
20:35
Кличко прибыл в США: примет участие в Саммите городов Северной и Южной Америки и обсудит поддержку Украины
20:31
Стая беспилотников сможет прорвать ПВО Москвы на 9 мая, - Владимир Яценко
20:31
Геннадий Труханов
Дело завода "Краян": Труханову избрали меру пресечения - 30,866 млн грн залога
20:16
В Херсонской области запретили пребывание плавсредств на водных объектах
20:15
Дело об обстреле РФ аэродрома Канатово: экс-разведчика Червинского взяли под стражу на 2 месяца
20:02
OPINION
В украинском кино доминирует украинская же беднота
19:49
Правительство Польши упростило поступление в вузы для украинцев
19:33
Турция опробовала первый собственный реактивный военный самолет
19:31
Обама поддержал решение Байдена во второй раз баллотироваться в президенты
19:00
Обзор
Победные новости 426-го дня войны: В Бахмуте ВСУ отбросили россиян от "дороги счастья", а ЕС передал €1,5 млрд помощи
18:46
В Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности
18:45
Эксклюзив
Государство должно восстановить утраченную отрасль протезирования, - нардеп Цымбалюк
18:42
"Из-за предвзятости": ЮАР объявила о выходе из Международного уголовного суда
18:42
В Урзуфе россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, – Генштаб
18:40
Эксклюзив
Совбез ООН
Дипломат Огрызко: существует механизм, который может сделать невозможным участие РФ во всех органах ООН
18:37
Запреты сроком на 50 лет: правительство предложило СНБО ввести санкции против Ирана
18:33
Украинцам разрешат индивидуально выступать на Олимпиаде-2024, если национальная команда будет бойкотировать Игры в Париже, - Министерство молодежи и спорта
18:29
Дело Полтавского ГОКа: Киевский апелляционный суд продлил блокирование активов предприятия
18:25
В России участились случаи поджога релейных шкафов на железной дороге
18:02
"Немыслимо и неприемлемо": в ПАСЕ призвали не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
18:00
OPINION
Объяснили ли украинские интеллектуалы исторический опыт?
17:52
Netflix выпустила трейлер 3-го сезона "Ведьмака" - последнего, в котором Геральта будет играть Генри Кавилл
17:50
Ответственный бизнес получил награды за помощь Украине: итоги национальной премии 2022 года
17:48
СБУ разоблачила педагогов-коллаборантов, которые русифицировали школы во временно оккупированном Мариуполе
17:31
Китай заинтересован в продолжении войны, поэтому он не может быть посредником между Украиной и РФ, – президент Чехии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV