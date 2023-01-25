Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 24 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 января россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили, что "саперы ВС РФ на Авдеевском направлении разминировали мину направленного действия с посланием от саперов ВСУ: "Дай Бог дембель и вам, и нам! Воевать друг с другом – нехорошо". Похоже, что и [украинским военным] постепенно приходит понимание того, в какую пропасть их бросил киевский режим".
Манипуляция: Президент Беларуси А. Лукашенко заявил: "С одной стороны, просят нас, чтобы мы не воевали с Украиной. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой – вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем им это надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать".
Дезинформация: Вражеские СМИ пишут, что "старая техника, которую передают партнеры, часто ломается. Даже после прохождения ремонта, она не выдерживает условий войны и выходит из строя. Ремонтировать ее в Украине нереально и приходится отправлять за границу, что стоит больших денег".
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