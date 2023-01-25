Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 января россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили, что "саперы ВС РФ на Авдеевском направлении разминировали мину направленного действия с посланием от саперов ВСУ: "Дай Бог дембель и вам, и нам! Воевать друг с другом – нехорошо". Похоже, что и [украинским военным] постепенно приходит понимание того, в какую пропасть их бросил киевский режим".

Манипуляция: Президент Беларуси А. Лукашенко заявил: "С одной стороны, просят нас, чтобы мы не воевали с Украиной. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой – вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем им это надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать".

Дезинформация: Вражеские СМИ пишут, что "старая техника, которую передают партнеры, часто ломается. Даже после прохождения ремонта, она не выдерживает условий войны и выходит из строя. Ремонтировать ее в Украине нереально и приходится отправлять за границу, что стоит больших денег".

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