Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Луганская колаборантка А. Сорока заявила, что "межведомственная рабочая группа по поиску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти обнаружила на [ТОТ Луганской области] 17 массовых захоронений с жертвами киевского режима, убитыми в период с 2014г. февраля 2022г.".
Дезинформация: Колаборант-"руководитель" Энергодара О. Волга заявил: "украинские военные продолжают обстреливать город – они бьют по гражданской инфраструктуре… военной техники в районах, где были прилеты, не было… ни в один избирательный участок боевики не попали, хотя целились туда".
Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "украинские военнопленные обратились к "руководителям" временно оккупированных территорий Донецкой области с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное