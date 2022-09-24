Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Луганская колаборантка А. Сорока заявила, что "межведомственная рабочая группа по поиску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти обнаружила на [ТОТ Луганской области] 17 массовых захоронений с жертвами киевского режима, убитыми в период с 2014г. февраля 2022г.".

Дезинформация: Колаборант-"руководитель" Энергодара О. Волга заявил: "украинские военные продолжают обстреливать город – они бьют по гражданской инфраструктуре… военной техники в районах, где были прилеты, не было… ни в один избирательный участок боевики не попали, хотя целились туда".

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "украинские военнопленные обратились к "руководителям" временно оккупированных территорий Донецкой области с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого".

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