English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 сентября

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 сентября

24 сентября, 2022 суббота
22:30
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Луганская колаборантка А. Сорока заявила, что "межведомственная рабочая группа по поиску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти обнаружила на [ТОТ Луганской области] 17 массовых захоронений с жертвами киевского режима, убитыми в период с 2014г. февраля 2022г.".

Дезинформация: Колаборант-"руководитель" Энергодара О. Волга заявил: "украинские военные продолжают обстреливать город – они бьют по гражданской инфраструктуре… военной техники в районах, где были прилеты, не было… ни в один избирательный участок боевики не попали, хотя целились туда".

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "украинские военнопленные обратились к "руководителям" временно оккупированных территорий Донецкой области с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
Донетчина
фейк
Военные новости
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
Андрій Піонтковський
24 сентября, 2022 суббота
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
Сі Цзіньпін
21 сентября, 2022 среда
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в "настоящих боевых действиях"
Хімічна зброя
24 сентября, 2022 суббота
Враг применил химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний, - ОК "Юг"
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
23:48
Португалия уничтожила Чехию в Лиге наций
23:25
псевдореферендум
Сообщники преступления: стало известно, какие страны направили наблюдателей на фейковый референдум
23:09
Эксклюзив
Остановка войны означает смерть для Путина, поэтому он бросает в топку войны жизнь россиян ради своей, - военный эксперт Притула
22:49
Российские военные
Зеленский объяснил, что именно гарантирует Украина каждому россиянину, который будет сдаваться в плен
22:42
Российские военкоматы обязали набрать до 3 млн мобилизованных, - Каспаров
22:06
Эксклюзив
Для Путина сейчас только начало большого пути, его общий план захвата Восточной Европы остается в силе, - политолог Фельштинский
21:41
Ярослав Качинский
Качиньский: долг Польши – сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну
21:31
Оккупанты заставили "голосовать на референдуме" украинских пленных в Оленовке
21:30
Эксклюзив
США рассматривают возможность предоставления Украине ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России, - дипломат Мэтью Брайза
21:06
За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, - Генштаб
20:30
Эксклюзив
Рамзан Кадиыров
Кадыров стремится сохранить себе армию, чтобы бороться за независимость Ичкерии после Путина, - Пионтковский
20:19
Владимир Путин
Путин записал "консервы" и на неделю скрылся из Москвы, - журналистка
19:40
В Мариупольском районе прогремели два взрыва, а в самом городе сработала ПВО
19:38
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты обречены попасть в окружение, - политолог Молчанов
19:30
Андрющенко показал панораму уничтоженного россиянами Мариуполя
19:30
Эксклюзив
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
19:20
На войне против Украины ликвидировали вагнеровца, - офицер ВСУ Штефан
19:16
За сутки ВСУ уничтожили 4 самолета, 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов, - Генштаб
19:07
Киев и Барселона стали городами-побратимами
18:43
Украинские десантники показали, как сбили два российских самолета
18:36
Между Киевом и Запорожьем будет ходить ночной поезд, который будет ехать через Кривой Рог
18:21
В оккупированном Сватово Луганской области уничтожили российского майора, - офицер ВСУ Штефан
18:14
Боец 93-й бригады ВСУ, чье тело нашли в Изюме, получил "Золотую Звезду"
18:03
Во Франции депутаты призывают расследовать вероятное финансирование партии Марин Ле Пен Россией
17:56
Почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии, - глава патронатной службы "Азова"
17:31
До 15 лет за дезертирство: Путин подписал изменения в Уголовный кодекс после объявления мобилизации
17:30
Эксклюзив
Путин хочет продолжения войны, однако долго не продержится, - дипломат Мэтью Брайза
17:14
Эксклюзив
Еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться, - жена пленного азовца
17:07
Впервые украинские военные сбили иранский ударный дрон "Мохаджер-6"
17:04
санкции против РФ
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
17:01
В Полтаве умер создатель хора "Калина" Григорий Левченко
16:29
Эксклюзив
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
16:19
Глава МИД Польши Збигнев Рау: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и позже
16:17
Олаф Шольц
Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины
16:13
РФ усиливает энергетический шантаж через тикток, - Центр при СНБО
16:11
На войне в Украине ликвидировали двух лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
16:03
Эксклюзив
Ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды, - заместитель командира полка "Азов" Мольфар
15:55
На центральную Японию обрушился тайфун: два человека погибли, около 120 тыс. домохозяйств остались без света
15:44
"Демонтируй меня полностью, снеси меня": неравнодушные граждане расписали памятник Пушкину в Киеве
15:41
Эстония подарит Житомирской области 12 автобусов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV