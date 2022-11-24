Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 ноября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ М. Буякевич заявил: "Сегодня количество ежедневных нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права зашкаливает… Вооруженные формирования киевского режима осознанно применяют антигуманную тактику ведения боя – используют мирное население как "живой щит".
Фейк: Внештатный советник херсонского коллаборанта В. Сальдо А. Малькевич заявил: "Сейчас ... [в Херсоне] по меньшей мере 100 человек убиты без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят ежедневно".
Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "украинские власти посчитали, сколько денег необходимо для восстановления энергетической инфраструктуры… К сожалению, вместо денег отправляют трансформаторы и генераторы... собственно отключение АЭС было инсценировано самой Украиной ради очередного финансового транша".
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