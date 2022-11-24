Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 ноября

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 ноября

24 ноября, 2022 четверг
23:47
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 ноября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ М. Буякевич заявил: "Сегодня количество ежедневных нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права зашкаливает… Вооруженные формирования киевского режима осознанно применяют антигуманную тактику ведения боя – используют мирное население как "живой щит".

Фейк: Внештатный советник херсонского коллаборанта В. Сальдо А. Малькевич заявил: "Сейчас ... [в Херсоне] по меньшей мере 100 человек убиты без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят ежедневно".

Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "украинские власти посчитали, сколько денег необходимо для восстановления энергетической инфраструктуры… К сожалению, вместо денег отправляют трансформаторы и генераторы... собственно отключение АЭС было инсценировано самой Украиной ради очередного финансового транша".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
Херсон
Херсонщина
фейк
пропаганда
руские фейки
деоккупация Украины
Читайте также:
Лукашенко
24 ноября, 2022 четверг
"Дальше следует полное уничтожение Украины": Лукашенко призвал к мирным переговорам с РФ
Олексій Громов
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
Саміт ОДКБ в Єревані
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.74
    Покупка 39.74
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 ноября
00:45
Всемирный банк предоставляет Украине грант на $4,5 млрд для финансирования соцпомощи и медицины
00:43
Меркель, Путин, Макрон
Меркель заявила, что совместно с Макроном пыталась наладить диалог с Путиным
00:41
Обновлено
На окраине Запорожья раздались взрывы. Ракеты попали рядом с больницей
00:29
Евроконтроль предоставит авиадиспетчерам Украины и Молдовы €46,5 млн поддержки из-за блокирования воздушного движения
00:13
ВСУ уничтожили С-300 россиян, из которого террористы убили младенца на Запорожье
2022, четверг
24 ноября
23:57
ОБСЕ
Зеленский призвал реформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ
23:39
Хорватия будет учить украинских военных, - Резников
23:35
Обновлено
Россияне обстреляли жилой район Херсона: убиты семь человек
23:30
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 24 ноября
23:20
Бразилия победила Сербию на чемпионате мира по футболу
23:14
Около $82 млрд. Россия потратила на войну в Украине уже четверть своего бюджета, - Forbes
22:52
вакцина
Эффективна против всех 20 известных подтипов вируса. В США разработали универсальную вакцину от гриппа
22:37
"Это месть проигравших": Зеленский прокомментировал обстрелы Херсона и анонсировал "веские новости" о гарантиях безопасности для Украины
22:28
Страны Балтии, Польша и Финляндия готовят укрытие на случай агрессии со стороны России
22:02
"Книга года BBC – 2022": обнародованы краткие списки номинантов
21:52
Руководитель Yasno о темпах возобновления электрики: система не может сразу выйти на базовый уровень генерации
21:51
"Они сотрудничали с террористами": Данилов подтвердил ликвидацию иранских инструкторов в Крыму
21:26
В Воронежской области РФ готовят эвакуацию жителей 100-километровой зоны у границы с Украиной – переселить должны более 270 тыс. человек
21:13
Обновлено
В результате российского обстрела многоэтажки в Вышгороде погибли 6 жителей, еще 30 пострадали
21:00
ЮНЕСКО
Постпред России ушел с поста руководителя ключевого комитета ЮНЕСКО
20:27
Нидерланды признали РФ государством-спонсором терроризма
20:15
Размещение в Украине ЗРК Patriot, которые передадут Польше, возможно только после консультаций с НАТО, - Германия
20:09
OPINION
Мне не нравится нездоровый пиетет украинцев к своим президентам
20:02
ДБР объявило подозрение в госизмене главе оккупационной "полиции" Купянска
19:56
Молдова признала Голодомор геноцидом украинского народа
19:04
Украина призвала французскую компанию Eutelsat прекратить ретрансляцию российских телеканалов
19:00
ВСУ
Авиация ВСУ с начала суток нанесла 12 ударов по сосредоточению оккупантов, оружия и техники и поразила позиции ЗРК, - Генштаб
18:57
Ирландия признала Голодомор украинского народа геноцидом
18:54
Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева, - Кличко
18:53
В оккупированном Мелитополе прогремело по меньшей мере 3 взрыва, - мэр
18:38
На деоккупированных Николаевщине и Херсонщине в местах захоронений идентифицировали 200 тел
18:35
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переименовании России в Московию
18:32
В победу в войне с РФ верят 90% украинцев, - опрос
18:21
Укрзализныця назначает дополнительные поезда для пересадки пассажиров во Львове
18:10
Эксклюзив
Украина – лидер по цифровым услугам в мире, Тайвань берет с вас пример, – министр Одри Тан
18:07
OPINION
Высший совет правосудия не нужен судебной мафии
18:05
"Схемы" показали сделанные NASA спутниковые снимки блекаута в Украине, сравнив их с фото в начале года
17:58
Эксклюзив
"15-летний Андрей не пустил врага в Киев": продюсер фильма "Область героев" Алексей Комаровский рассказал об уникальном формате и съемках фильма
17:40
Обзор
Обитель сепаратизма и зла. Что делать с РПЦ в Украине
17:34
Израиль начал борьбу с поставками Ираном оружия в Россию, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV