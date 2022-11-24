Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 ноября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ М. Буякевич заявил: "Сегодня количество ежедневных нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права зашкаливает… Вооруженные формирования киевского режима осознанно применяют антигуманную тактику ведения боя – используют мирное население как "живой щит".

Фейк: Внештатный советник херсонского коллаборанта В. Сальдо А. Малькевич заявил: "Сейчас ... [в Херсоне] по меньшей мере 100 человек убиты без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят ежедневно".

Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "украинские власти посчитали, сколько денег необходимо для восстановления энергетической инфраструктуры… К сожалению, вместо денег отправляют трансформаторы и генераторы... собственно отключение АЭС было инсценировано самой Украиной ради очередного финансового транша".

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