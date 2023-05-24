Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 24 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в белгородской области, российские войска и дальше будут реагировать оперативно и предельно жестко", - заявил министр обороны РФ С. Шойгу.
Манипуляция: Комментируя участие президента Украины В. Зеленского в саммите G7, спикер МИД РФ М. Захарова заявила, что "любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить цели и задачи, поставленные в начале "СВО".
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова сообщили: "Россия не рассматривает возможности замораживания конфликта в Украине".
"Россия рассматривает возможность только завершения "СВО": обеспечение своих интересов, достижение целей, стоящих перед Россией, либо посредством "СВО", либо другими доступными средствами", - сказал Песков.
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