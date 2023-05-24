Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в белгородской области, российские войска и дальше будут реагировать оперативно и предельно жестко", - заявил министр обороны РФ С. Шойгу.

Манипуляция: Комментируя участие президента Украины В. Зеленского в саммите G7, спикер МИД РФ М. Захарова заявила, что "любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить цели и задачи, поставленные в начале "СВО".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова сообщили: "Россия не рассматривает возможности замораживания конфликта в Украине".

"Россия рассматривает возможность только завершения "СВО": обеспечение своих интересов, достижение целей, стоящих перед Россией, либо посредством "СВО", либо другими доступными средствами", - сказал Песков.