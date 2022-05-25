Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Заместитель председателя Совбеза РФ Д.Медведев заявил: "Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно забыли. Вроде бы его и не было. Расчет только на поток оружия и деньги от Западных стран".



Манипуляция: СМИ РФ сообщили, что "Европарламент принял решение временно отменить квоты и пошлины на ввоз украинской продукции в страны ЕС. Целью этих мер является поддержка украинской экономики в условиях войны с РФ, однако все иначе: оружие обменивается на масло".

Дезинформация: РФ продолжит "спецоперацию" до полного выполнения задач, несмотря на санкции и помощь Западу Украине, а военные РФ, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на С.Шойгу.

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