Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Заместитель председателя Совбеза РФ Д.Медведев заявил: "Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно забыли. Вроде бы его и не было. Расчет только на поток оружия и деньги от Западных стран".
Манипуляция: СМИ РФ сообщили, что "Европарламент принял решение временно отменить квоты и пошлины на ввоз украинской продукции в страны ЕС. Целью этих мер является поддержка украинской экономики в условиях войны с РФ, однако все иначе: оружие обменивается на масло".
Дезинформация: РФ продолжит "спецоперацию" до полного выполнения задач, несмотря на санкции и помощь Западу Украине, а военные РФ, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на С.Шойгу.
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