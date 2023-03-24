Об этом сообщает Еспресо .TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 марта россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Командир спецназа "Ахмат" А. Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог побывать в Бахмуте.

"Ни Зеленский, ни кто-либо из высшего руководства не смог бы там оказаться. Мы знаем, что его там физически не было", - заявил Алаудинов.

Манипуляция: Комментируя заявление премьер-министра Канады Дж. Трюдо о поддержке украинцев, борющихся за свой язык, спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "Это русский запрещают в Украине. … Украинский язык, как и другие языки народов РФ, пользуется у нас уважением. … Боролись за свой язык те, кого Порошенко и Зеленский много лет расстреливали – жители Донбасса".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "после применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади в Украине будут заражены, а транспортом радиоактивные вещества будут разнесены на другую территорию. … Это разрушит любой экспорт сельхозпродукции из Украины… на век".