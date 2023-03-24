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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 марта

24 мартa, 2023 пятница
23:15
война с Россией Мария Захарова

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 24 марта

Об этом сообщает Еспресо .TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 марта россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Командир спецназа "Ахмат" А. Алаудинов заявил, что Зеленский физически не мог побывать в Бахмуте.

"Ни Зеленский, ни кто-либо из высшего руководства не смог бы там оказаться. Мы знаем, что его там физически не было", - заявил Алаудинов.

Манипуляция: Комментируя заявление премьер-министра Канады Дж. Трюдо о поддержке украинцев, борющихся за свой язык, спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "Это русский запрещают в Украине. … Украинский язык, как и другие языки народов РФ, пользуется у нас уважением. … Боролись за свой язык те, кого Порошенко и Зеленский много лет расстреливали – жители Донбасса".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "после применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади в Украине будут заражены, а транспортом радиоактивные вещества будут разнесены на другую территорию. … Это разрушит любой экспорт сельхозпродукции из Украины… на век".

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