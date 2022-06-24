Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава МИД РФ С. Лавров сообщил: "в начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои флаги большинство европейских стран для войны против СССР. Сейчас же ЕС вместе с НАТО собирают такую же коалицию для борьбы, а по большому счету – для войны с РФ".



Дезинформация: Начальник Центра управления обороной РФ М.Мизинцев заявил, что "ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище Одессы, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить Россию в создании биологической опасности и разрушении захоронений".

Дезинформация: В МИД РФ заявили: "страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, однако со стороны РФ никогда не звучало ядерных угроз, а подходы Москвы основаны исключительно на сдерживании".

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