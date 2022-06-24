Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Глава МИД РФ С. Лавров сообщил: "в начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои флаги большинство европейских стран для войны против СССР. Сейчас же ЕС вместе с НАТО собирают такую же коалицию для борьбы, а по большому счету – для войны с РФ".
Дезинформация: Начальник Центра управления обороной РФ М.Мизинцев заявил, что "ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище Одессы, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить Россию в создании биологической опасности и разрушении захоронений".
Дезинформация: В МИД РФ заявили: "страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, однако со стороны РФ никогда не звучало ядерных угроз, а подходы Москвы основаны исключительно на сдерживании".
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