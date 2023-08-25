Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российский коллаборант В. Рогов заявил: "потери одного из элитных подразделений ВСУ во время контрнаступления измеряются тысячами".

Фейк: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Генштаб просит Офис Президента начать мобилизацию украинцев с 20 лет".

Дезинформация: Постпред РФ в ООН В. Небензя заявил: "Киевский режим обслуживает геополитические приоритеты своих друзей и ведет к гибели государства".