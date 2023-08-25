Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 24 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 24 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российский коллаборант В. Рогов заявил: "потери одного из элитных подразделений ВСУ во время контрнаступления измеряются тысячами".
Фейк: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Генштаб просит Офис Президента начать мобилизацию украинцев с 20 лет".
Дезинформация: Постпред РФ в ООН В. Небензя заявил: "Киевский режим обслуживает геополитические приоритеты своих друзей и ведет к гибели государства".
- Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
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