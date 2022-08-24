Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 24 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ С. Шойгу заявил: "во время спецоперации мы строго придерживаемся норм гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. При этом все делается, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Бесспорно, это замедляет темпы" наступления, но мы идем на это сознательно.
Фейк: В минобороны РФ заявили, что "около 160 военнослужащих 66-й мехбригады отказались участвовать в дальнейших боевых действиях… командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе соединения с занимаемых позиций в тыловые районы".
Дезинформация: В российском посольстве в США сообщили: "отрицательные процессы на продовольственных рынках начались задолго до военной спецоперации в Украине, а обострение перебоев в поставках произошло с введением странами Запада самоубийственных санкций, от которых страдают не только их авторы".
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