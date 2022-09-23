Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 23 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 23 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Вице-премьер" Крыма Г. Мурадов заявил, что "референдумы - это лишь начало большого и сложного процесса, который будет формировать контуры южных границ России. Для населения "Новороссии" это означает возвращение к родному цивилизационному пространству, другому качеству жизни и уровня безопасности".
Дезинформация: Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков заявил, что "Россия никому не угрожала ядерным оружием. При этом именно Вашингтон намеренно снижает ядерный порог, создавая угрозу нацбезопасности России… [поскольку] США осуществляют дестабилизационную модернизацию ядерного арсенала".
Фейк: Спикер президента РФ Д. Песков сообщил, что в случае возможного нападения Украины на территории, где проходят референдумы относительно "присоединенных территорий [ТОТ Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей], будет действовать конституция России".
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