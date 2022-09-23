Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 23 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Вице-премьер" Крыма Г. Мурадов заявил, что "референдумы - это лишь начало большого и сложного процесса, который будет формировать контуры южных границ России. Для населения "Новороссии" это означает возвращение к родному цивилизационному пространству, другому качеству жизни и уровня безопасности".

Дезинформация: Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков заявил, что "Россия никому не угрожала ядерным оружием. При этом именно Вашингтон намеренно снижает ядерный порог, создавая угрозу нацбезопасности России… [поскольку] США осуществляют дестабилизационную модернизацию ядерного арсенала".

Фейк: Спикер президента РФ Д. Песков сообщил, что в случае возможного нападения Украины на территории, где проходят референдумы относительно "присоединенных территорий [ТОТ Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей], будет действовать конституция России".

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